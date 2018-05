RMC SPORT - Micheletti: "Napoli, con Ancelotti grande passo in avanti"

Ospite del Live Show di RMC Sport, il giornalista Giorgio Micheletti ha parlato anche del futuro del Napoli: "Sarri resterà in azzurro? Non lo so, entrambe le parti si stanno scontrando con le rispettive ragioni. De Laurentis ha sentito anche Ancelotti, con lui il Napoli potrebbe fare un discreto passo in avanti. Ancelotti su una panchina chiama automaticamente dei giocatori, il suo nome ti apre determinate porte. Avendo un tecnico come lui in panchina partiresti con un +10 rispetto agli avversari".