RMC SPORT - Micheletti: "Perotti fondamentale per la Roma e per Dzeko"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorgio Micheletti, opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport delle difficoltà incontrate dalla Roma di Eusebio Di Francesco in campionato: "Sta passando un anno di trasformazione. Non è più la Roma di Totti, ma non è ancora la Roma di Di Francesco, che non sarà mai sereno perchè la città non ti ci fa stare. Arrivati a questo punto, mi farei qualche domanda sul mercato di Monchi, ma ricordiamoci che Perotti è rientrato domenica. L'argentino è un giocatore importante, della sua presenza ne beneficia anche Dzeko".