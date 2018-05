RMC SPORT - Micheletti: "Roma, troppi errori. El Shaarawy da Nazionale"

Il giornalista Giorgio Micheletti ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Roma-Liverpool: "La Roma poteva avvicinarsi ad un'altra impresa ma sarebbe stato complicatissimo anche perché il Liverpool è meglio del Barcellona sotto tutti i punti di vista. Inoltre non è la prima volta che vediamo degli errori individuali nella Roma, vuol dire che ancora non c'è la maturità per giocare certe partite. Peccato perché ho avvertito tanta voglia di impresa. Il pareggio di Dzeko ci dice che c'è spazio per crederci".

Tanti gol in queste semifinali, che succede nel calcio europeo?

"Le difese sono peggiorate tantissimo negli ultimi anni. Se guardiamo i gol c'è sempre l'errore di un difensore che va ad incidere. Nel calcio di oggi non c'è la copertura del centrocampo e così le difese si trovano in balia degli attaccanti".

El Shaarawy sta facendo una gran bella partita questa sera...

"Sì e denota un grande momento europeo per il Faraone. Spero di poterlo vedere molto presto in Nazionale perché è un giocatore unico in Italia. Mi sono stufato di vedere giocatori non completi. El Shaarawy è la classica ala che sa fare tutto. Mancini ct? Si guadagna come mentalità europea mentre resta un enigma il risultato dell'Italia. Mi auguro che si possano tracciare delle vie per il futuro di questa Nazionale".