RMC SPORT - Micheletti su Icardi: "Forse l'Inter era stufa di questo reuccio"

"Chi troppo vuole nulla stringe". Giorgio Micheletti, opinionista di RMC Sport, ha riassunto così durante il Live Show il caso Icardi, che da ieri non è più il capitano dell'Inter: "La società vuole che segua le regole: o porta qualcuno con i denari oppure si fa come dicono i dirigenti, anche se poi al giorno d'oggi avere o non avere la fascia da capitano è poco importante. Magari il mondo Inter era stufo di questo reuccio. Magari adesso lo spogliatoio mette tutte le ruggini da parte e si compatta, facendo un filotto di vittorie".