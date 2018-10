RMC SPORT - Milan, ag. Calabria: "La squadra è tutta con Gattuso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Vitali, procuratore di Davide Calabria, è tornato a parlare del derby di Milano perso dai rossoneri ai microfoni di 'RMC Sport' e ha difeso l'allenatore Gennaro Gattuso: "L'Inter ha fatto qualcosa in più dal punto di vista del gioco rispetto al Milan che ha sofferto la pressione alta dei nerazzurri. Quando leggo che il Milan ha giocato per lo 0-0 mi viene da sorridere. I rossoneri hanno provato a fare la loro partita e quello che avevano preparato, ma non ci sono riusciti. Secondo me è importante vedere come si esce da certe situazioni. Una sola partita non può cambiare il giudizio su Gattuso. Lo spogliatoio è assolutamente con lui. L'ambiente è buono al Milan, perdere il derby è dispiaciuto a tutti e tutti vorrebbero avere qualche punto in più in classifica, ma intorno a Gattuso c'è grande compattezza. Tutti lavorano duramente. Vedo troppa negatività e pessimismo intorno a questa squadra".