Fonte: Dall'inviato Pietro Mazzara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha parlato nella mixed zone del "Meazza" dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter: "Niente di speciale. Ho sbagliato io il momento di parlargli, avrei dovuto aspettare. Io volevo fargli capire che il compagno che entrava aveva bisogno del suo sostengo. Chiedo scusa per tutto, per la maglia che indossiamo, per la società, per il Mister che vuole dare il meglio a noi. Partita? E’ stata importante la reazione. Se non abbiamo giocato bene è anche merito dell’Inter che ci ha messo in difficoltà. Sullo 0-2 i ragazzi hanno giocato da Milan. Si parlerà più della figuraccia che di quello di buono che hanno fatto i ragazzi. Ci siamo chiariti, sa che rapporto abbiamo. Non c’è stata una critica a solo che il suo compagno aveva bisogno del suo sostengo, nonostante la voglia di Franck di rimanere in campo".