RMC SPORT - Milan, Bonaventura: "Saremo tutti carichi per il derby"

Fonte: Dal nostro inviato, Pietro Mazzara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il fantasista del Milan Giacomo Bonaventura, intervistato da RMC Sport, ha commentato così la vittoria per 3-1 contro il Chievo: "Sono contento per la vittoria, non avevamo altre opzioni, ma siamo felici perché il Chievo è una squadra ostica. Ora ci concentriamo sulla Nazionale, che dà entusiasmo da riportare poi nel club. Chi andrà in Nazionale tornerà carico e chi resterà a Milanello lavorerà. Saremo tutti carichi per il derby".