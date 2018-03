RMC SPORT - Milan, Bonucci: "L'esultanza non è legata alla Juventus"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

In zona mista dopo Juventus-Milan 3-1 è intervenuto il grande ex della gara, Leonardo Bonucci: “Il record tolto alla Juventus? Interrompere il record era scritto nel destino, ovviamente fa piacere fare gol, ma la sconfitta fa male. Abbiamo giocato per lunghi tratti meglio della Juventus, che però ha grandi giocatori che ti risolvono la gara. Se non fai la gara perfetta loro non ti perdonano. Sicuramente fa strano vedere compagni con cui hai condiviso tutto dentro e fuori dal campo, ma siamo professionisti, uomini che si danno battaglia nell’arco di 95 minuti e poi finisce tutto lì. La Juventus ha confermato di essere difficile da battere. Il derby? Mercoledì è fondamentale vincere perché è un derby e per proseguire la corsa al nostro obiettivo. Douglas Costa? È un giocatore fondamentale per questa Juventus, ha dimostrato di essere importante pur essendo arrivato da poco tempo”.

L’esultanza: “Non era legata solo alla Juventus, ho segnato tanti gol con loro, ma continuerò a farlo perché non è legata ai colori che indosso. C’è un po’ di rammarico, potevamo fare un risultato importante, siamo stati sfortunati sulla traversa di Calhanoglu. Abbiamo tanti giovani che si spengono un po’ nell’arco dei 90’. Dobbiamo cercare di restare accesi sempre”.