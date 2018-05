RMC SPORT - Milan, Calabria: "Contento e soddisfatto della stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato in mixed zone dopo il successo sulla Fiorentina della stagione rossonera: "Non mi do nessun voto ma sono contento e soddisfatto. L’anno scorso non ho trovato continuità per l’infortunio alla caviglia. L’anno scorso ho avuto giudizi affrettati ma in Italia funziona così, sono contento di aver reagito al meglio, della fiducia del Mister e della squadra che mi ha aiutato".