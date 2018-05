RMC SPORT - Milan, Calabria: "Era fondamentale vincere oggi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino del Milan Davide Calabria ha parlato in zona mista dopo la partita contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni raccolte da RMC Sport: "Non è cambiato niente rispetto alle settimane precedenti. Era una partita fondamentale per noi per evitare i preliminari. Siamo stati bravi a reagire, è merito di tutti perché era fondamentale vincere. Stagione? Non mi do nessun voto ma sono contento e soddisfatto. L’anno scorso non ho trovato continuità per l’infortunio alla caviglia. L’anno scorso ho avuto giudizi affrettati ma in Italia funziona così, sono contento di aver reagito al meglio, della fiducia del Mister e della squadra che mi ha aiutato. Da fine dicembre abbiamo cambiato marcia. Nelle ultime partite abbiamo avuto difficoltà perché le energie scarseggiavano ma abbiamo fatto un girone di ritorno da 10. Auguro buon lavoro a Mancini, sono concentrato sull’Under 21".