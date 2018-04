RMC SPORT - Milan, Calabria: "Normale soffrire. Buon punto"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Calabria ha parlato in mix zone, queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di RMC Sport: “E’ normale soffrire era una partita difficile e arrivavamo dalla partita contro la Juventus in cui abbiamo speso tantissime energie e loro da una partita in cui hanno gestito. Affrontare l’Inter non è mai facile, sono una grande squadra, davanti a noi in classifica e stanno meritando quello fatto vedere sul campo. Ci teniamo stretto il punto anche se speravamo di portarne a casa tre. Champions? Fin che la matematica non ci condanna non è accantonata ma diventa difficile ora. Giocare tre giorni dopo la Juve è difficile anche se non abbiamo fatto una partita disastrosa, abbiamo avuto le nostre occasioni, se Leo segna cambia la partita. È andata bene a noi con gli errori di Icardi come è andata bene a loro con la parata di Handanovic”.