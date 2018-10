RMC SPORT - Milan, Cutrone: "Un onore giocare di fianco a Higuain"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Patrick Cutrone ha parlati in mix zone dopo la vittoria sulla Sampdoria, queste le dichiarazioni raccolte da RMC Sport: "Oggi abbiamo giocato da grande squadra. Siamo andati in svantaggio nel primo tempo, siamo rimasti lì e siamo tornati in vantaggio. Ci siamo aiutati tutti, quelli in campo e quelli in panchina. Higuain lo sappiamo tutti che attaccante è, non per niente detiene il record di reti in Serie A, è un onore giocare vicino a lui. Cercherò di migliorarmi sempre e ascoltare i suoi consigli"