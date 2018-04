RMC SPORT - Milan, Fassone: "Spero Gattuso rimanga il più possibile"

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha parlato ai microfoni della stampa dopo la firma del rinnovo contrattuale di Gattuso. "Mi faceva piacere vedermi con tutti voi per confermare e ieri sera era emerso, cioè che era condiviso con Mirabelli e Gattuso il proseguire, a lungo - fino al 2021 - il rapporto di collaborazione come allenatore della prima squadra, a conferma della soddisfazione che tutti quanti abbiamo espresso più volte. È una decisione speciale perché è un triennale, in questi mesi ci ha dimostrato un qualità e un valore che lo faranno diventare un allenatore di successo, è con felicità che confermo e ufficializzo che Gattuso sia l'allenatore fino al 2020".