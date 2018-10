RMC SPORT - Milan, Leonardo: "La rosa? Non siamo corti, abbiamo varianti"

Fonte: Dai nostri inviati Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Leonardo, direttore generale del Milan, ha parlato a RMC Sport a margine del Golden Foot in corso di svolgimento a Montecarlo: "Il momento del Milan? Gattuso fa le sue scelte, durante la stagione ci sono vari momenti, bisogna soltanto trovare la giusta via per vincere le partite. La rosa? Non siamo corti, la nostra è una squadra che può offrire molte varianti in attacco: abbiamo tanti giocatori che possono fare la punta, come ad esempio Castillejo o Borini".