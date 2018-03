RMC SPORT - Milan, Mirabelli: "Nell'uovo di Pasqua il rinnovo di Gattuso"

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

Raggiunto da RMC Sport a margine di un evento in Franciacorta, Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha indicato la priorità del club rossonero. Si parte dal rinnovo di Gattuso: "Non c'è nessun problema. Siamo sotto Pasqua, aprendo il nostro uovo troveremo il rinnovo di Gattuso".

Quindi entro 3-4 giorni.

"Penso che non ci saranno problemi. Gattuso voi lo conoscete solo come allenatore, per me sarà un allenatore tra i più importanti nei prossimi anni: giusto tenerselo stretto".

C'è l'idea di aprire un ciclo?

"Assolutamente. Noi siamo in grande sintonia, io, Fassone e Gattuso: stiamo lavorando per aprire un ciclo con lui. Riteniamo che sia l'allenatore giusto per quello che dovrà essere un Milan protagonista nei prossimi anni".

Volete chiudere in fretta?

"Non è importante il fatto di andare contro il tempo. L'importante è sapere che sarà fatto: non c'è problema di tempo perché tutti lo vogliamo".