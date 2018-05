RMC SPORT - Milan, Mirabelli: "Non siamo la Longobarda, Gattuso resta"

Fonte: Alessandro Rimi

Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato a margine del Premio Gentleman, stasera a Milano. "Dobbiamo compiere l'ultimo grande sforzo con la Fiorentina, dobbiamo difendere questo sesto posto, è molto importante. Donnarumma ha avuto degli alti e bassi in questa stagione, è giovane, non ce lo dobbiamo dimenticare. Ma è un campione, è un calciatore importante per il calcio italiano. Sappiamo che ha avuto delle difficoltà ma noi gli stiamo vicini, non abbiamo un caso Donnarumma. Il mio futuro? Ci sono delle cose che riguardano più i giornalisti, io lavoro h24 con questa società, abbiamo iniziato un percorso. Poi ci sta che la carta stampata e le televisioni facciano il gioco del mercato. Può essere per un calciatore, per un allenatore, per un dirigente... in questo caso mi avete fatto fuori, noi siamo tranquilli e beati e lavoriamo per le prossime dinamiche per il Milan. Belotti? Non parliamo di giocatori di altre squadre, pensiamo alle cose di casa nostra. Abbiamo le idee chiare, per ora qualcosa di buono è stato fatto, altre cose meno, ma il Milan è la squadra più giovane della A. Vorremmo aprire un ciclo. Gattuso fa parte di un progetto, non siamo la Longobarda, ha tre anni di contratto, è giovane e preparatissimo".