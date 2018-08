RMC SPORT - Milan, Rodriguez: "Abbiamo tenuto per tutti i 90'"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Rodriguez ha parlato in zona mista dopo la vittoria ottenuta dal suo Milan contro la Roma: “A Napoli abbiamo fatto una buona partita ma non abbiamo vinto. Oggi era importante vincere, abbiamo fatto bene per tutti i novanta minuti. Ora dobbiamo fare sempre così. E’ bello che Kessie e Cutrone abbiano segnato. E’ bellissimo vincere negli ultimi minuti. Abbiamo fatto bene, abbiamo lavorato bene e abbiamo meritato di vincere. Laxalt? Abbiamo avuto buoni giocatori anche l’anno scorso, quando hai concorrenza è il Mister che decide chi gioca e devi dare sempre il meglio”