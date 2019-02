RMC SPORT - Milanese: "Icardi? Non è un capitano alla Batistuta o Maradona"

© foto di Monia Bracciali

Come si sta comportando Mauro Icardi da capitano e leader dell'Inter? Mauro Milanese, ex difensore nerazzurro, oggi amministratore unico della Triestina, ne ha parlato a RMC Sport: "Secondo me è un giocatore forte, da Inter, che fa 20 gol a stagione. Magari non trasmette tanto a livello caratteriale come altri, però ne abbiamo visto altri come Bergomi o Zanetti. Lui non è il tipo che trascina, non è un capitano tipo Batistuta alla Fiorentina o Maradona al Napoli, però io ho avuto dei capitani all'Inter che erano simili. Con l'esempio, la disciplina, il rendimento, si facevano apprezzare. Icardi è un giocatore da 20 gol a stagione e riesce a essere decisivo, penso che stia facendo il suo dovere".