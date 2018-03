RMC SPORT - Milone (Tuttosport): "Juve più solida rispetto a Cardiff"

Dal Media Centre di Vinovo, verso Spal-Juve.

Nell'immediato post della conferenza di Massimiliano Allegri in vista di Spal-Juventus, il giornalista di Tuttosport, Antonino Milone, ha commentato le parole del tecnico bianconero. Legate anche, e inevitabilmente, al sorteggio che metterà a confronto Juventus e Real Madrid nel prossimo quarto di finale di Champions: "Credo che il Real sia certamente l'avversario peggiore che potesse capitare ai bianconeri. Non fosse altro perché in Liga i blancos non hanno più veri obiettivi da raggiungere. Quindi, si possono concentrare totalmente sulla Champions. La squadra è la stessa di Cardiff, e con il Paris Saint-Germain ha dimostrato quanto sia forte. Il Real è simile alla Juventus di oggi, a cui basta giocare bene venti minuti per portare a casa il risultato. Non sarà la squadra scintillante dello scorso anno ma ha sempre un certo Cristiano Ronaldo… il che è tutto dire. Oggi Allegri ha giustamente cercato di tenere la squadra sul pezzo perché vuole assolutamente vincere domani contro la Spal. In attesa della gara del Napoli con il Genoa, un appuntamento tutt'altro che semplice per la squadra di Sarri, chiamata a vincere a tutti i costi con un distacco potenziale dalla Juventus di sette punti".

La Juve contro le big in Champions ha quasi sempre fatto bene nei doppi confronti a eliminazione diretta. "Sì, negli ultimi quattro anni il Real Madrid è uscito soltanto per merito dei bianconeri. Nel doppio confronto la sfida è molto più equilibrata rispetto alla gara secca. Contro la squadra di Zidane mancheranno Bernardeschi, Cuadrado, infortunati, insieme a Benatia e Pjanic che salteranno l'andata per squalifica. C'è da dire che una Juve così compatta e solida in difesa, l'anno scorso, il Real non l'ha vista. E questo potrà certamente dare delle chance importanti ai bianconeri. Che Juventus mi aspetto? A Torino una squadra molto compatta e chiusa, la sfida si gioca sui 180 minuti e servirà coprirsi. Al ritorno, poi, la Juve si giocherà tutte le sue carte a Madrid".

Che formazione c'è da aspettarsi domani a Ferrara? "L'allenatore ci ha detto che Khedira è influenzato. Quindi, potremmo rivedere un 4-2-3-1 e una Juve pimpante che cercherà di chiudere i giochi nel primo tempo. Potrebbero partire tutti gli attaccanti insieme, come visto con l'Atalanta mercoledì scorso. Francamente, credo che Allegri non veda l'ora di portarsi a casa questa partita" l'analisi del cronista ai microfoni di RMC Sport.