Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato a RMC Sport dei rumors che lo vorrebbero come sostituto di Monchi alla Roma, qualora quest'ultimo decida di lasciare il club giallorosso: "Non leggo i giornali, al momento sto vedendo tante partite sia in Italia che all’estero. Aspetto di rituffarmi in un progetto che mi consenta di godermi i frutti del lavoro che faccio. Aspetto l’occasione giusta".

