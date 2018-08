RMC SPORT - Modric: “CR7 assente a Montecarlo? Avrà avuto altri impegni”

Fonte: Dagli inviati, Lorenzo Di Benedetto e Gaetano Mocciaro

© foto di J.M.Colomo

Premiato ieri a Montecarlo come miglior calciatore della passata edizione di Champions League, Luka Modric ha commentato la mancata presenza di Cristiano Ronaldo alla premiazione. “Sono molto contento di ricevere questo premio e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e lo dedico anche ai miei compagni. Non so perché Cristiano non è venuto ma sicuramente avrà avuto altri impegni", le parole del centrocampista del Real Madrid al microfono di RMC Sport.