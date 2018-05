RMC SPORT - Moggi: "Ancelotti al Napoli colpo alla Maradona"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

L'ex dirigente sportivo e manager calcistico italiano Luciano Moggi è intervenuto nel pomeriggi di Rmc Sport ai microfoni di Maracanà per commentare l'attualità calcistica. Queste le sue parole:

Juventus su Icardi?

Non c'è niente di vero. Il giocatore vorrà restare all'Inter e la Juve non ha bisogno di lui visto che in quel ruolo ha giocatori importanti. Sicuramente ha bisogno di interventi in altri ruoli.



Pgba alla Juve?

Non credo ai cavalli di ritorno. È stato fatto un affare importante e chi dovesse vendere dovrebbe fare delle minus valenze. Pogba in nianconero è fantascienza.

Ancelotti al Napoli. Se l'aspettava?

Operazione eccellente: De Laurentis ha fatto un colpo alla Maradona facendo scordare Sarri ai tifosi del Napoli. Ancelotti si merita tutto questo ma lui è uno che vuole campioni: il presidente sarà costretto a spendere ma a lui vanno i miei complimenti. Ancelotti è arrivato con il presupposto di fare il risultato e gli è richiesto proprio questo. Sicuramente rivorrà giocatori importanti che ha allenato in passato per fare risultati importanti.

Sarri al Chelsea?

Il club dovrebbe licenziare un allenatore che ha portato un titolo di campione d'Inghilterra e una coppa: meglio di così non si può fare. Se Sarri prendesse in mano una squad