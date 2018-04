RMC SPORT - Moggi: "Il Napoli poteva battere la Juve anche con più gol"

© foto di Simone Calabrese

Nel corso del suo intervento a RMC Sport Luciano Moggi ha ripercorso il successo del Napoli contro la Juventus di domenica sera: "Il Napoli ha giocato meglio, ma avrebbe potuto vincere con almeno 2-3 gol di scarto se avesse fatto girare con più velocità la palla. La Juventus l'altro ieri non è entrata in campo, il centrocampo di Allegri non ha funzionato".