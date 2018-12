RMC SPORT - Momo Sissoko: “Napoli, bolgia Anfield. Confido in Ancelotti”

© foto di Federico De Luca

E’ la vigilia di Liverpool-Napoli, con gli azzurri ad Anfield che potranno giocare per due risultati su tre ma - con combinazioni favorevoli - potrebbero superare il girone anche con una sconfitta. Chi conosce bene l’ambiente reds è Momo Sissoko, centrocampista classe '85 che nella sua carriera ha vestito le maglie di Liverpool, Juventus, Fiorentina e Paris Saint-Germain. Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli, il maliano ha parlato della sfida di domani: “Per il Napoli sarà una gara difficile, però abbiamo visto un buon gioco da parte degli azzurri. E’ primo in classifica, il Napoli è forte. Possiamo aspettarci una gara importante da parte della formazione di Ancelotti”.

Cosa dà in più Anfield ai ragazzi del Liverpool? “In queste gare dà tanto, nei match decisivi c’è una carica enorme. Tutti aspettano questa partita, l’ambiente è incredibile. Ho giocato lì, so cosa significa”.

Conosci bene anche Ancelotti, ti ha accolto lui a Parigi quando hai accettato la corte del PSG. “Sta facendo bene a Napoli, per me è uno dei tecnici migliori al mondo. Ha lavorato bene e vinto ovunque, non mi sorprende il suo rendimento al Napoli. Lavora bene col gruppo, dopo Sarri non mi aspettavo un lavoro simile da parte di Ancelotti. Sta facendo benissimo ma è normale, perché Carlo è un grande allenatore”.

Ti aspettavi un PSG diverso in Champions? Magari più dominante e al primo posto nel girone. “Con i colpi sul mercato che ha fatto in questi ultimi mesi, effettivamente credevo in un PSG dominante nel gruppo. Ma tutte le formazioni del raggruppamento giocheranno alla morte fino alla fine, fino all’ultimo minuto dell’ultimo turno”.

Sei un calciatore ancora in attività, potresti tornare in Italia a breve? “Vivo un momento di riflessione, ho chiuso un’esperienza a Hong Kong e ora attendo un progetto importante. Mi piace il calcio, però per ora mi godo il tempo trascorso con mio figlio. Io voglio continuare a giocare, cerco una formazione con un bel progetto. Devo iniziare a pensare anche al mio futuro oltre il calcio, ma voglio ancora scendere in campo”.

Qual è il tuo pronostico per domani sera? “E’ difficile pensare a un risultato esatto, ma dico un pareggio”.

Hai giocato anche alla Juventus. I bianconeri possono vincere finalmente la Champions League? “Quella bianconera è la squadra da battere, tutti gli avversari hanno paura della Juventus. Accadeva prima, ora ancora di più con Cristiano Ronaldo. La Juve può arrivare senza problemi in finale, la squadra difende bene e Allegri sa far giocare bene la squadra. In Champions può fare benissimo e può anche vincerla”.