RMC SPORT - Monchi: "Punizione troppo severa per la Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per me il risultato non rispecchia il campo, è una punizione troppo severa per la Roma. C'erano quattro cose importanti che dovevano verificarsi: fermare Messi, e lo abbiamo fatto, poi avere fortuna, non ci siamo, infine cercare di segnare a ogni occasione, nemmeno qui" è stato questo il pensiero che Monchi, ds della Roma, ha espresso ai microfoni di RMC Sport dopo il pesante 4-1 con il quale i giallorossi sono usciti sconfitti dal Camp Nou contro il Barcellona per l'andata dei quarti di finale di Champions League.