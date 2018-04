RMC SPORT - Monchi: "Vogliamo abituarci a certi palcoscenici"

Fonte: dall'inviato a Nyon, Gaetano Mocciaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato da Nyon a RMC Sport, soffermandosi sul sorteggio col Liverpool e sulla storica vittoria contro il Barcellona: "La prima impressione è che abbiamo preso una squadra difficile, una squadra forte e brillante che è arrivata al massimo della condizione a questo momento della stagione. Sono in fiducia per aver eliminato una squadra come il City. Il Liverpool è una squadra verticale, rapida, con ottime transizioni dalla difesa all'attacco. Se non stai bene è dura contro di loro. Roma poco abituata a certi palcoscenici? Ci abitueremo... Intanto vogliamo goderci questo momento magico. L'obiettivo per il futuro è cercare di far sì che ciò che abbiamo vissuto martedì all'Olimpico diventi una consuetudine e non un'eccezione. Il sorteggio? E' importante giocare la seconda partita a casa. Il Liverpool e la finale dell'84? So che quella è stata una brutta sconfitta per la società. Ora abbiamo l'opportunità di andare avanti e rifarci di quella sconfitta. Sarà dura, loro sono una grande squadra. Salah? Io adesso penso solo ad El Shaarawy, a Nainggolan, a Strootman... Sono felice per lui che sta facendo una grande stagione, ma non penso ad altro e mi godo la mia squadra. Noi favoriti? Credo che sarà un doppio scontro equilibrato. Il Barça ci ha sottovalutato? Non credo, sapevano che mancavano ancora 90 minuti".