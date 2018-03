RMC SPORT - Monelli: "Fiorentina in crescita, può puntare all'Europa"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina Paolo Monelli, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine di un evento benefico ad Alassio: "Europa League? Non avevo grande fiducia nei confronti della Fiorentina a inizio stagione, ma credo che adesso sia una delle squadre maggiormente in crescita dopo aver cambiato molto in estate. Può veramente ambire a un posto in coppa. L'evento drammatico della perdita di Astori, può dare qualcosa in più nel cuore dei calciatori per raggiungere l'obiettivo. Penso che ce la possano fare, nonostante sia molto difficile vivere la quotidianità senza il capitano. Di Biagio? Non so se sia l'uomo giusto per guidare l'Italia, ma è vero che in passato ci sono stati ct arrivati dall'esperienza nell'U21. Io però penso che la FIGC stia pensando di prendere un big, se però non dovessero riuscirci allora la scelta probabilmente ricadrà su di lui".