RMC SPORT - Montervino: “Napoli, credo nell'impresa. Appello ai tifosi”

© foto di Federico De Luca

Ex calciatore e capitano del Napoli, Francesco Montervino ha analizzato attraverso le frequenze di RMC Sport il recente momento della formazione partenopea.

Il Napoli vede allontanarsi l'obiettivo Scudetto. “Sicuramente - ha detto in occasione di A tutto Napoli, trasmissione organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - si è allontanato dopo il pari col Sassuolo. Però io sono ancora molto fiducioso, credo che il Napoli possa fare ancora l'impresa. Faccio un appello ai tifosi: non devono mollare di un centimetro, mai come in questo periodo la squadra ha bisogno del calore del pubblico. Credo nell'impresa, credo in una eventuale caduta della Juventus. Il calendario non è semplice per nessuno, SPAL e Sassuolo insegnano. Il Napoli non può permettersi ulteriori passi falsi, questo è chiaro”.

Insigne non riesce a trovare la via del gol in queste ultime settimane, cosa è accaduto al calciatore partenopeo? “Non stiamo parlando di un bomber di razza, ma di un calciatore che fa della qualità la sua arma migliore. Ci stava sorprendendo il suo rendimento in zona gol, ora è l'unico calciatore che sta continuando a mostrare le sue doti dal punto di vista qualitativo. Sotto il punto di vista del gol sta venendo meno, ma riesce spesso ad arrivare alla conclusione. Mertens, invece, sta facendo più fatica. Credo che sia questione di un momento poco felice, che tante volte colpiscono i calciatori. È un momento no per Insigne, ma non bisogna fasciarsi la testa. Qualitativamente è il calciatore più forte della rosa di Sarri”.

Sarri ha detto che punta all'obiettivo degli 87 punti per fine stagione. Può essere un alibi? “L'ha detto per togliere pressione e tensione dalle spalle dei ragazzi, il Napoli ha conquistato solo cinque punti nelle ultime quattro partite. L'allenatore ha capito di dover alleggerire il gruppo, dicendo quale frase. Per il Napoli sarebbe una magra consolazione, perché adesso è vicina al miracolo. Lascerebbe l'amaro in bocca, non sarebbe l'obiettivo per cui tutta la città sta seguendo la squadra con tanta passione”.

Nella gara contro il Chievo vedresti Milik dal 1'? “Magari dall'inizio no, ma può essere un'alternativa per gli ultimi 30 minuti. Il polacco fa sentire il suo peso, è il calciatore migliore dal punto di vista fisico. Potrebbe essere importante per Sarri”.

Il Napoli ha sbagliato tanti passaggi al Mapei Stadium, quanto ha influito il terreno di gioco di Reggio Emilia? “Non credo sia stato frutto del terreno di gioco, magari in minima parte. Credo che ci sia stata tanta fretta dei calciatori per recuperare la partita, quando vai di fretta e acceleri è normale che possa commettere qualche errore. Ma la qualità del Napoli ti permette a sopperire allo stress, gli azzurri non sono ancora una squadra schiacciasassi alla Juventus. Ma l'esperienza si acquisisce anche in gare del genere, solo facendo prestazioni non del tutto positive si riesce a capire come migliorare per il futuro”.