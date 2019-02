RMC SPORT - Montervino: "Napoli con Ancelotti punta più sull'Europa"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dopo la vittoria del Napoli in Europa League sullo Zurigo a RMC Sport Live Show ha parlato l'ex centrocampista azzurro Francesco Montervino: "L'anno scorso il Napoli scelse di puntare tutto sul campionato tralasciando il resto. Quest'anno con Ancelotti era chiaro che il percorso sarebbe stato invertito perché la società con il tecnico voleva aumentare l'internazionalità della squadra. Ha fatto un'ottima Champions League e ora in Europa League ha fatto due buone prestazioni mettendo in campo le qualità della squadra".

Questo Napoli ha una mentalità europea pronta per provare ad arrivare fino in fondo?

"Probabilmente questo Napoli non è pronto per vincere l'Europa League non per la qualità della squadra ma per la mentalità. Ma il Napoli ha il vantaggio di essere arrivato da una Champions in cui hanno fatto davvero grandi cose. In questo momento dunque il Napoli può competere fino alla fine".

Via Hamsik e Rog ora ti aspetti qualcosa in più da Diawara?

"Indubbiamente si doveva dar più spazio a questo ragazzo perché negli ultimi due anni ha avuto pochissime possibilità di mettersi in mostra. Con queste due cessioni si è liberata qualche casella e ora Diawara rientra più nelle rotazioni di Ancelotti. Credo che sia un buon giocatore ma deve migliorare ancora un po' per arrivare ai livelli di Allan e Fabian Ruiz".

Che pensi della vicenda Icardi?

"Ho fatto il capitano per tanti anni e non ho mai subito una cosa del genere. Se succede questo è perché è successo qualcosa di davvero molto importante. Il fatto che lo spogliatoio non abbia fatto granché mi fa pensare che né Icardi né il suo entourage godono di grande stima nello spogliatoio".

Ti aspettavi la sconfitta della Juventus?

"Mi aspettavo una sconfitta e già dopo il sorteggio avevo detto che l'Atletico Madrid era l'avversario peggiore da affrontare in Europa. Simeone è un fuoriclasse. Non è ancora chiusa la questione ma è molto complicato fare 3 gol a questo Atletico Madrid".

Ti aspettavi questa carriera da allenatore di De Zerbi?

"E' un allenatore quasi illuminato perché sta cercando di portare in campo una squadra di grande qualità anche quando non ne ha tanta a disposizione. Non mi aspettavo che potesse fare questa carriera perché a volte i giocatori di fantasia e di qualità sono estrosi anche fuori dal campo. Non mi dava la sensazione di poter avere la giusta personalità per poter fare l'allenatore. Per me è una grande sorpresa. Mi auguro che possa migliorare in futuro".