RMC SPORT - Montervino: "Napoli lento. E meno tranquillo senza Reina"

Avvio complicato per il Napoli di Ancelotti, dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Ne ha parlato a RMC Sport l'ex capitano azzurro Francesco Montervino: "Il Napoli per tre partite è andato sempre sotto, non posso pensare che i cambi di ieri abbiano portato a un approccio diverso. Credo che ci sia troppa lentezza da parte di tanti calciatori nel decifrare sin dall'inizio i temi tattici della partita. Ho visto letture fatte in ritardo e uscite eccessive. Non voglio dare colpa agli interpreti, penso che ci mettano troppo tempo nella lettura della partita, a livello di collettivo".

L'assenza di Jorginho si fa sentire. Ieri Diawara non ha convinto, è Hamsik il titolare in quel ruolo?

"Io credo che si sia sentita l'assenza di Reina, non di Jorginho. Le difficoltà dei due portieri che fin qui si sono alternati sono state diverse, ma c'è da dire che il portiere dà tranquillità. Manca di più un portiere come Reina che un giocatore come Jorginho: se hai un Hamsik ad alto livello, non c'è Jorginho che tenga.