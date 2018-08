RMC SPORT - Morace: "Hamsik saprà adattarsi. Kluivert? Va aspettato"

“Non chiamatemi mister, sono un coach!”. Con queste parole ha esordito ai microfoni di RMC Sport Carolina Morace, durante la trasmissione Maracanà. L'allenatrice del Milan femminile si è lasciata andare anche a qualche considerazione tattica su alcuni dei protagonisti della prima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Carolina, che ne pensi di questo spostamento di Hamsik davanti alla difesa?

“Come caratteristiche Marek è un incursore, gioca bene negli spazi ed è bravo nell'uno contro uno. Deve far leva sulla sua maturità tattica e tecnica per adattarsi. Va provato nelle partite che contano, certamente al momento non è nel suo vestito migliore. Sono certa però che con la sua esperienza riuscirà ad interpretare al meglio anche questo ruolo”.

Che impressione ti ha fatto il grande impatto sulla gara di Justin Kluivert?

“E' giovane e va aspettato: un conto è schierarlo tra i titolari dandogli così una enorme responsabilità, un altro è sfruttarlo da subentrato togliendogli questo peso di dosso. Non parliamo di un giovane, ma di un giovanissimo: non può avere la continuità di un giocatore fatto e finito, specialmente da un punto di vista mentale. Parliamo però di un calciatore dalle straordinarie qualità tecniche, sono certa che farà molto bene”.