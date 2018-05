RMC SPORT - Moratti: "Cantona l'acquisto mancato, Samuel perfetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, parla così dall’Istituto Nazionale Tumori Milano in occasione dell’evento ‘Inter passione infinita’: “L'acquisto mancato della mia era è Cantona, ma anche Mancini. L’errore? La poca attenzione alla difesa. Samuel in questo senso era stato un acquisto fondamentale. La vittoria più bella? Beh Vienna la ricordo con emozione, a Madrid è stato meraviglioso. La sconfitta? Contro la Lazio fu piuttosto negativa e quella con Ronaldo non si può dimenticare. La comunicazione? E’ importantissima, più di ieri. Specchio di un calcio che sta modificandosi sempre di più. Paragoni con mio padre? Mai fatti, l’ho sempre considerato un fenomeno. Da lui ho imparato davvero tanto”.