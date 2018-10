RMC SPORT - Moratti: "Inter, con questa Juve difficile puntare al campionato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Moratti, ex presidente e patron dell'Inter, parla così del percorso nerazzurro in una intervista concessa a RMC Sport: "Dopo le prime partite c’era sicuramente paura che il campionato dell’Inter potesse essere non all’altezza delle aspettative. Poi è arrivata la partita di Champions che ha ridato fiducia e ha rimesso in pista tutte le speranze dei tifosi e della società. L’Inter ha dimostrato di avere carattere. I giocatori ci sono: con umiltà e buon gioco, se riescono finalmente trovarlo, credo possano far bene. Con questa Juventus così forte è difficile puntare al campionato, ma devono crederci per far bene e finire dove può".