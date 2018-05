RMC SPORT - Moratti: "Spalletti da tenere, bravissimo al di là di domenica"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, ha parlato così a margine dell'evento "Inter passione infinita" in corso all’Istituto Nazionale Tumori Milano dell'ultima sfida alla Juve: "La squadra ha fatto molto bene e anche in dieci ha avuto orgoglio e coraggio, l'allenatore è stato bravo. Quello che dispiace è che alla fine stavamo vincendo e mantenendo lo stesso spirito si poteva portare a casa la vittoria. L'uscita di Icardi? Non sono un allenatore, ci saranno stati dei motivi dietro quella scelta, quel cambio però sembra aver tolto qualche certezza, dico da tifoso. Non lo so, è un peccato però non poterci partecipare. Lazio e Roma hanno avuto la continuità, è stato il loro grande merito, le coppe aiutano invece di disturbare. Spalletti? Bravissimo, al di la della piccola critica per domenica, cambiare in questo momento non è la cosa più giusta. Cosa avrei da detto da presidente dopo Inter-Juve? Non avrei aspettato tre giorni prima di parlare, ma avrei detto le stesse cose".