RMC SPORT - Moricone (Rai): "Buffon pensa di giocare ancora 1 anno al top"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dario Moricone, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di RMC SPORT a margine della conferenza stampa in cui Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus: "È stato un arrivederci alla Juve, dove tornerò da dirigente. Lui non ha voglia di smettere, se gli arrivasse una proposta importante continuerà. Ha ancora capacità atletica e tenuta fisica, è tra i migliori in Italia e in Europa. Non mi stupirebbe se dovesse decidere di continuare a giocare. Lui sente di avere uno-due anni per esaltarsi ancora. Alla Juve sarebbe stato ingombrante e ha capito che la società deve programmare, così ha fatto un passo indietro. Questo passaggio è stato gestito bene, anche se ci ha messo del tempo per elaborare la decisione. Mi hanno colpito gli occhi lucidi di Buffon e Agnelli".

Sulla carriera: "Sicuramente è stato uno dei portieri più grandi, ma ce ne sono stati tanti forti nella storia. Lui negli ultimi 20 anni ha scritto una pagina importante nella storia del calcio italiano. Gli è mancato il Pallone d'Oro e soprattutto la Champions, la consacrazione europea".