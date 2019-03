RMC SPORT - Moriero: "Inter, qualificazione possibile. Icardi deve tornare"

© foto di Federico Gaetano

L’ex di Roma e Inter Francesco Moriero è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare dei giallorossi e dei nerazzurri.

Sulla gara dell’Inter

"Ho visto una squadra con un bell’approccio, positivo. Mi è piaciuta, ha avuto l’occasione per vincere. Ha sofferto il giusto. Mi è piaciuta. Si è vista una squadra unita. La qualificazione è aperta. In casa sarà un’altra partita e i tifosi faranno la loro parte. San Siro si farà sentire".

Su Icardi

"Per il bene dell’Inter Icardi, se non ha male al ginocchio, deve tornare in campo. L’Inter ha bisogno di lui. Infortunio? Devo crederci. Per aiutare i compagni e la tifoseria, deve scendere di nuovo in campo. Non voglio credere che non abbia male al ginocchio".

Sull’esonero di Di Francesco

"Non è colpa sua ma neanche alla società. C’è un errore da parte di tutti. Ha portato la Roma in semifinale di Champions, ha scoperto Under e Zaniolo, ha iniziato la stagione con addii importanti, ha tanti giovani e ha avuto difficoltà. Allenare a Roma è difficile, è una piazza che pretende e merita di vincere. I risultati non sono arrivati e bisogna accettare il verdetto. Progetto? Serve uno zoccolo duro dietro, si cambia poco. Io penso che la Roma non è inferiore a nessuno, ha squadra giovane e di prospettiva. Cambiare molto ti può portare a questo. Ma se non hai un progetto, tutto diventa più difficile".

Su Ranieri

"E’ un allenatore tranquillo, la Roma deve entrare nelle prime quattro. Con lui o con Di Francesco non cambia molto. L’Inter ha dato segnali importanti oggi, la Roma ha perso ma la partita è stata decisa dal Var e da errori scandalosi. Non era il momento giusto per mandare via Di Francesco, ma credo che neanche la società sia contenta di mandarlo via".

Sulla Juventus

"Non è in crisi. Ha incontrato il Napoli che gioca il miglior calcio in Italia. Mi aspettavo una partita così. Si vedrà nel ritorno con l’Atletico. Tutti danno per scontato che esca fuori, invece ci sarà battaglia e da parte di Allegri ci sarà voglia di rivalsa. L’esasperazione non porta da nessuna parte. Rimane la squadra più forte del campionato".

Su Conte

"Ritorno alla Juve? Chi non lo vorrebbe? E’ un allenatore importante, normale che sia uscito il suo nome. E’ un vincente, è stato accostato a Roma, Inter, Milan. Ha tutte le caratteristiche per queste piazze. Dipende dal progetto. Ma la Juve ha già un allenatore importante".