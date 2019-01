RMC SPORT - Mpasinkatu: "Icardi? Credo che alla fine rimarrà all'Inter"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Malu Mpasinkatu per fare il punto sul calciomercato.

Su Higuain: “Difficile rispondere, abbiamo assistito a una conferenza di Leonardo abbastanza chiara. Io ho la sensazione che dopo qualche fuoco d’artificio iniziale si è rotto qualcosa, anche se bisogna essere nel quotidiano per sapere qualcosa. Sarri lo riabraccerebbe volentieri, se ci fosse il placet della Juventus si potrebbe fare questa operazione. Bisogna capire la volontà del giocatore”.

Perché nonostante il cambio di proprietà questo Milan continua a non piacere ai campioni? “Secondo me non è un discorso legato al Milan. Higuain non pensava che la Juventus prendesse Cristiano Ronaldo. Bonucci è stato un caso particolare. Secondo me Higuain voleva andare al Chelsea, ma si è fatto avanti solo il Milan. Adesso però secondo me è il momento buono perché vada da Sarri”.

Su Icardi: “Per me Icardi rimarrà, è il capitano ed è colui su cui Suning sta posando le basi per un’Inter vincente. Sicuramente Wanda Nara fa gli interessi del calciatore e della propria famiglia, ma Marotta e Ausilio non credo si faranno spaventare. Una soluzione si troverà, anche perché offerte di grandi squadre all’Inter non sono ancora arrivati. Si rischia di finire per essere uno dei tanti in una big lasciando una squadra dove è coccolato. Credo che rimarrà tranquillamente”.

Dybala chiama Pogba alla Juventus: “Secondo me ci sono poche possibilità. Lo United con Solskjaer è in ripresa, Pogba è tornato a essere al centro del progetto. Ovviamente è legato alla Juventus, ma credo che sia una trattativa difficile. Poi in futuro non si sa mai, ma io credo sia difficile che torni a breve”.

L’unico club che non dovrebbe fare grosse cose adesso è il Napoli, farà qualcosa in prospettiva? “La prima scelta di Ancelotti è Barella, quindi cercheranno di accontentarlo. È uno dei migliori prospetti italiani assieme a Chiesa. Occhio però al Chelsea che potrebbe mettere sul piatto un’offerta importante e far saltare il banco. Il Napoli sta facendo un mercato intelligente, la garanzia è Ancelotti. Si blinderanno i gioielli, su tutti Koulibaly, per cercare di essere sempre l’anti Juve e ridurre il gap”.