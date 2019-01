© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Malu Mpasinkatu per fare il punto sul calciomercato: “Ritorno di Pogba alla Juventus? Secondo me ci sono poche possibilità. Lo United con Solskjaer è in ripresa, Pogba è tornato a essere al centro del progetto. Ovviamente è legato alla Juventus, ma credo che sia una trattativa difficile. Poi in futuro non si sa mai, ma io credo sia difficile che torni a breve”.