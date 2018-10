RMC SPORT - Muzzi: "Dzeko-Schick insieme si può. Pastore anacronistico"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Roberto Muzzi. L'ex attaccante della Roma ha detto la sua sui temi più caldi in chiave giallorossa, in vista anche della sfida di domani contro la SPAL. Queste le sue parole:



Roberto, Schick e Dzeko potranno in futuro coesistere?

Per me possono giocare insieme e la partita contro la SPAL sarebbe anche una buona occasione per fare questo esperimento. Dobbiamo considerare però che Di Francesco sa bene come sta la squadra e quali giocatori, al momento, danno le maggiori garanzie. Mi piacerebbe molto veder la Roma schierata domani col modulo 4-2-3-1, con il ceco alle spalle del bomber bosniaco.

Per Schick il problema resta la mancanza di cattiveria?

In Nazionale è un giocatore diverso, che riesce ad esprimersi al suo massimo. E' chiaro che ancora si sta ambientando, ma è un ragazzo valido tecnicamente e fisicamente. Il calcio italiano è molto complicato, a volta periodi difficili come questo possono capitare.

La collocazione Pastore continua a rappresentare un problema in chiave tattica...

Ha bisogno di ambientarsi in una piazza difficilissima come Roma. Oltretutto dobbiamo considerare che l'argentino resta trequartista nell'accezione più assoluta del termine: non ha il passo per giocare interno di centrocampo e non è in grado di svolgere compiti di copertura di alcun genere. Bisognerebbe affidarsi di più alla sua classe, piuttosto che cercare di adattarlo a tutti i costi. Il Flaco è in grado di regalare giocate straordinarie, ma per certi versi è un po' anacronistico: il calcio moderno, per giocatori di questo tipo, è molto ostico da interpretare.