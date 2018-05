RMC SPORT - Muzzi: "No all'Udinese, volevamo un progetto lungo"

Nel corso del primo tempo di Roma-Liverpool Roberto Muzzi, ex giocatore della Roma, ha parlato a RMC Sport Live Show proprio dei giallorossi: “La Roma era partita molto forte e aggressiva ma i contropiedi del Liverpool sono davvero micidiali”.

Di Francesco ha messo gli unici tre attaccanti che ha a disposizione. Da chi ti aspetti qualcosa in più?

“Sicuramente da Schick. Deve dimostrare quello che vale e stasera può fare la differenza. Il Liverpool giocherà aspettando la Roma per provare a colpire in contropiede esattamente come ha fatto in occasione del vantaggio di Mané”.

L'altra semifinale, Real Madrid-Bayern Monaco, come l’hai vista?

“La Roma dovrebbe fare la stessa partita che ha fatto il Bayern Monaco ieri sera, il Real Madrid è stato davvero fortunato ad aver portato a casa la qualificazione”.

Roberto Muzzi, vice di Stramaccioni, come mai poi non è andata in porto la trattativa con l’Udinese?

"Non abbiamo accettato perché volevamo la sicurezza di poter lavorare su un progetto soprattutto per la prossima stagione. Così non è stato e quindi abbiamo deciso di non andare ad Udine solo per finire questa stagione".