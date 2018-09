RMC SPORT - Muzzi: "Simone Inzaghi un grande, sta facendo bene da anni"

Una sola costante chiamata Cristiano Ronaldo. Che è extraterrestre pure per tenuta fisica, mica solo come talento. Dal 18 agosto a oggi, infatti, vigilia di Juventus-Napoli all'Allianz Stadium, il Fenomeno portoghese è stato l'unico calciatore sempre presente negli undici titolari...

Roberto Muzzi , doppio ex di Roma e Lazio, è intervenuto nel corso del Live Show di RMC Sport parlando anche del momento che sta vivendo Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste: "Sta facendo bene, sono due-tre anni che lo sta facendo, conosceva la piazza e sapeva le pressioni e l’ambiente. Credo che sia un grande allenatore, un grande appassionato e voleva diventare un allenatore. Il derby che ricordo di più? Ricordo quando vincemmo 3-1 contro la Roma. In squadra eravamo tanti operai, vedi i Filippini. Era una grande Roma ma vincemmo noi".

