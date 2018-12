RMC SPORT - N. Amoruso: "Juventus imbattibile. Higuain-Morata si farà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Amoruso, ex attaccante anche della Juventus, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo di Juventus-Roma: "Bravo Mandzukic sul gol a crederci. La Juventus ha iniziato la partita con il piglio giusto ma Santon ha dormito sull'azione, aveva tutto il tempo per poter difendere la palla e invece ha subito l'attacco del croato bianconero".

Gruppone dietro le prime tre significa che il campionato è livellato verso il basso?

"Soprattutto tante squadre non hanno trovato ancora continuità di risultati come le milanesi o le romane. Così il campionato si livella molto verso il basso e non è un bel segnale per il nostro campionato. L'Inter è una squadra completa ma fatica a trovare fiducia e perde punti importanti per strada".

Se la Juve continua così neanche il Napoli può insidiare la Juve?

"Sì ma sta andando come ci aspettavamo tutti. La Juve gioca un campionato a parte anche se il Napoli sta sbagliando poco. E' una squadra matura che con Ancelotti ha chiuso il cerchio, ma i numeri della Juve sono impressionanti".

Come valuti la carriera del tuo ex allenatore Mazzarri?

"E' un allenatore con idee importanti. Ho avuto modo di vederlo all'opera ed è un allenatore preparato che sa gestire il gruppo. Forse è mancato un po' a livello di comunicazione anche ai tempi dell'Inter. Mazzarri ha tutto per allenare un grande club e sono convinto che presto potrà farlo".

Faresti lo scambio Higuain-Morata?

"Sì e questo scambio si farà per tanti motivi. Intanto Higuain non è contento al Milan e vuole cambiare aria e ha la possibilità di tornare con Sarri mentre il Milan ha bisogno di liberarsi di un contratto così importante e portando in Italia un giocatore che vuole la Serie A come Morata".