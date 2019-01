© foto di Balti Touati/PhotoViews

Gianluca Nani, noto direttore sportivo profondo conoscitore anche del campionato inglese, ha parlato così dell'arrivo di Cedric Soares all'Inter: "E' un buonissimo giocatore per quello che si può fare a gennaio. So che i nerazzurri per giugno hanno preso Godin. Il mercato di gennaio è difficile anche da leggere e chi fa degli acquisti è perché è costretto a farli".