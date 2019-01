RMC SPORT - Napoleoni: "Vogliamo diventare campioni. Under indiscutibile"

© foto di Gaetano Mocciaro

Stefano Napoleoni, attaccante italiano dell'İstanbul Başakşehir, è intervenuto in esclusiva nel 'Live Show' di RMC Sport:

Non hai mai avuto un'occasione in Italia, più colpa tua o degli altri?

"La colpa non si dà a nessuno, diciamo 50% e 50%. Sono successe tante cose quando ero ragazzo che mi hanno fatto perdere un po' la voglia, poi grazie alla famiglia non ho mai rinunciato a questo sogno, così ho tentato la fortuna in un'altra maniera. Ormai vado per i 33 e sono un po' vecchiotto per il calcio".

Come sta procedendo questa stagione?

"Stiamo andando molto bene, siamo primi a +6 dalla seconda. Il campionato turco è difficile, si possono trovare difficoltà anche con squadre più deboli. È il terzo anno consecutivo che siamo campioni d'inverno, speriamo questa stagione di riuscire a vincere lo Scudetto. Sarebbe una cosa storica".

Quanto è stato importante Boniek per la tua carriera?

"È stata la persona che mi ha scoperto e che ha creduto in me. Mi ha preso dal Tor di Quinto a Roma e mi ha portato in Polonia, subito in Serie A. Io in tre giorni ho fatto innamorare l'allenatore e così ho firmato il contratto".

Sei tifoso della Roma, dove c'è il turco Under tra i protagonisti...

"Lo conoscevo bene ed ero sicuro delle sue capacità, sapevo quello che avrebbe potuto dare. È normale che un ragazzo giovane come lui, alla prima esperienza fuori dal proprio Paese, avesse bisogno di qualche mese per ambientarsi. Una volta raggiunta la maturità può diventare uno dei più grandi in Europa".

Com'è come compagno di squadra Adebayor?

"È un pazzo, nel senso buono della parola. È sempre allegro e contento, viene sempre col sorriso. Si vede che la sua carriera l'ha fatta ed è molto tranquillo. È bello conoscere questi giocatori, che da piccolo vedevo in televisione".

Se dovesse arrivare una chiamata dall'Italia, ti piacerebbe chiudere la carriera qui?

"Ora sto parlando di rinnovo con l'Istanbul Başakşehir, in questi mesi deciderò il mio futuro. Sarei un bugiardo se dicessi che ho abbandonato il pensiero dell'Italia, non ci ho mai giocato. Non ho fretta, se c'è una possibilità buona e importante la valuto".