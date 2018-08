RMC SPORT - Napoli, ag. Hamsik: “Felicissimo di giocare alla Pirlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport durante A Tutto Napoli, l'agente di Marek Hamsik ha parlato del suo assistito. “Le vittorie contro Lazio e Milan? Per lui sono state due partite importanti, a Roma - ha detto Martin Petras nella trasmissione organizzata con la collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net - è uscito sul vantaggio per 2-1 mentre contro il Milan bisognava cambiare il modulo. La mossa di Ancelotti è stata vincente. Serve ancora del tempo per essere al top in questo nuovo ruolo ma, piano piano, anche la squadra deve giocare come vuole il mister. Serve tempo e pazienza per riuscirci ma i due primi risultati sono importanti”, le parole dell'agente del capitano del Napoli che ha poi proseguito: “Come è nata l'idea di giocare nel ruolo di regista? Bisogna chiederlo al mister, Marek ha accettato questa posizione 'alla Pirlo'. Se un grande tecnico come Ancelotti ti paragona a Pirlo, grandissimo campione del passato, è una grande emozione. Questo è certamente un paragone importante, Hamsik l'ha presa bene. Il Napoli non sta giocando il calcio che vuole Ancelotti, adesso si esaltano maggiormente le qualità dei singoli e anche quella di Marek. Dico che bisogna avere pazienza, si arriverà a giocare nel modo in cui vuole il nuovo allenatore”.

Dunque è possibile vedere un Napoli con un modulo differente dal 4-3-3 in futuro? “Il modulo è questo, Ancelotti vuole un calcio diverso da quello di Sarri. Magari con meno possesso ma più verticalizzazioni. Marek ha un bel lancio, ottima visione di gioco. Si parte sempre dal 4-3-3, non parlerei dei discorsi individuali perché la forza di questo Napoli è il gruppo. S'è visto in queste due prime gare, se non hai un gruppo compatto non riesci a ribaltare le sfide contro la Lazio e il Milan”.

Intanto il Comune di Castel Volturno ha conferito la 'cittadinanza onoraria' a Hamsik. E' una vicenda che lo unisce ulteriormente al luogo in cui vive e, in generale, al Napoli? “Non bisogna consolidare nulla perché è tutto già consolidato da anni. Fa piacere, Marek va avanti come s'è sempre detto”.

Tra i nuovi arrivati a centrocampo c'è Fabian, Hamsik come l'ha visto in queste prime settimane di lavoro? “Lo spagnolo è un grande calciatore ma la Serie A è un campionato diverso dagli altri. Bisogna concedergli ovviamente tempo, tutto cambia rispetto al passato. Ci sono pressioni anche per questi campioni che devono abituarsi. Cambia la vita, cambia la lingua, in Italia tutto è differente. Si gioca di più sul risultato mentre in Spagna è diverso, si cerca anche altro. Bisogna concedere tempo a Fabian, così come a tutti i calciatori che appena arrivati in Serie A”.