RMC SPORT - Napoli, Diawara: "Col City e Chievo due gol importantissimi"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'eroe di giornata Amadou Diawara, centrocampista del Napoli che ha segnato il 2-1 contro il Chievo, ha commentato così la vittoria del San Paolo ai microfoni di RMC Sport: "Questa vittoria è stata molto importante per noi. Vogliamo continuare così, speriamo di vincere il più possibile da qui alla fine del campionato. Gol col City o col Chievo? Sono stati entrambi importanti. Il primo era il primo in carriera, questo il primo in Serie A. Sono davvero felice che quello di oggi abbia portato i tre punti alla squadra. Sto lavorando tantissimo per farmi trovare pronto ogni volta che il mister ha bisogno di me. Il lavoro paga sempre. Primo tempo? C'è stato un calo, ma siamo sempre rimasti concentrati e consapevoli di poter vincere".