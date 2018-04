RMC SPORT - Napoli, Diawara: "Se servo al mister devo essere pronto"

Fonte: dall'inviato Marco Frattino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intercettato nella zona mista del San Paolo dai microfoni di RMC Sport, Amadou Diawara, centrocampista del Napoli e match-winner della gara di ieri contro il Chievo, ha così parlato a proposito del suo primo gol nel massimo campionato italiano e del suo ruolo nella squadra allenata da Maurizio Sarri: "Sono davvero felice di aver trovato il primo gol in Serie A e che questo abbia portato i tre punti alla squadra. Sto lavorando tantissimo per farmi trovare pronto ogni volta che il mister ha bisogno di me".