RMC SPORT - Napoli, Giuntoli: "Club oculato, la policy rimarrà la stessa"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco del premio Colantuoni-De Rosa: “Sono stati e sono tre anni bellissimi, il ringraziamento per i grandi risultati va ovviamente alla società, ai ragazzi, al mister e allo staff che hanno permesso a me e a Maurizio di approdare in un grande club. Il ringraziamento per i grandi risultati va dato soprattutto a loro. Il Napoli unico club che non fa ricorso alle banche? Sì è proprio così. Abbiamo una grande oculatezza nel fare un certo tipo di calcio, vado molto orgoglioso di appartenere a questo grande club. Se cambierà qualcosa con Ancelotti? Io penso che una società di calcio e un’azienda qualsiasi debba avere una propria policy, dettata dal management. Io penso che la linea di conduzione sarà la stessa. Noi puntiamo a fare bene sempre, a migliorare, a puntare sui giovani. Penso che sarà sempre questa la politica, chiunque arriverà”.