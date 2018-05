RMC SPORT - Napoli, Hamsik: "Abbiamo potenzialità, manca qualche punto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Marek Hamsik ai microfoni di RMC Sport ha commentato la lotta Scudetto ormai terminata: "Non credo sia un problema fisico, penso sia più mentale. Da questo punto di vista bisogna crescere ancora. Al di là di questo la squadra ha fatto un campionato incredibile, ci ha creduto fino alla fine e ha fatto vedere che forse meritava qualcosa in più. Cosa è mancato? Qualche punto in più, in qualche partita decisiva non siamo riusciti a fare punti, ad esempio Sassuolo o Firenze. C’è sicuramente rabbia, questa squadra ha potenzialità grandissime".