RMC SPORT - Napoli, Hamsik: "C'è rabbia, questa squadra meritava di più"

Fonte: Dall'inviato al San Paolo Arturo Minervini

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista del Napoli Marek Hamsik ha commentato così in zona mista la gara pareggiata contro il Torino che ha praticamente consegnato lo Scudetto alla Juventus: “Non credo sia un problema fisico, penso sia più mentale. Da questo punto di vista bisogna crescere ancora. Al di là di questo la squadra ha fatto un campionato incredibile, ci ha creduto fino alla fine e ha fatto vedere che forse meritava qualcosa in più. Cosa è mancato? Qualche punto in più, in qualche partita decisiva non siamo riusciti a fare punti, ad esempio Sassuolo o Firenze. C’è sicuramente rabbia, questa squadra ha potenzialità grandissime. I tifosi? Dobbiamo solo ringraziarli per questi applausi per tutta la stagione, oggi sembrava esserci una festa. Anche loro hanno visto che ce l’abbiamo messa tutta e ci hanno ricambiati con dei cori che fanno molto piacere”.